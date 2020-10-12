12 октября 2020, 08:48
Ученые выяснили, что коронавирус может сохраняться на экранах смартфонов и деньгах до 28 дней
Ученые Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями предупредили людей о том, что коронавирус может сохраняться на экранах смартфонов, а также поверхности банкнот и металлических поручнях в течение месяц
Ученые Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями предупредили людей о том, что коронавирус может сохраняться на экранах смартфонов, а также поверхности банкнот и металлических поручнях в течение месяца.
В исследовании австралийских ученых, которое было опубликовано в Virology Journal, говорится, что при 20 градусах тепла на стекле, полимерной банкноты, нержавеющей стали, виниле и бумажных банкнотах коронавирус может жить более 28 дней.
На хлопчатобумажной ткани вирус держится меньше, а при 30 градусах тепла срок существования вируса уменьшался.