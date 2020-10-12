12 октября 2020, 08:35
В больнице скончалась одна из пострадавших при взрывах боеприпасов на складе под Рязанью
Глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов сообщил, что от полученных ранений скончалась 52-летняя женщина. Все это время она находилась в коме
В больнице скончалась одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами под Рязанью.
Глава территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов сообщил агентству ТАСС, что от полученных ранений скончалась 52-летняя женщина. Все это время она находилась в коме.
Пожары и взрывы на бывших военных складах в Рязанской области начались 7 октября. Местных жителей эвакуировали из 14 ближайших населенных пунктов. Власти сообщали, что в результате происшествия пострадали 13 человек.
Министерство обороны сообщило, что взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино, а огонь на площадку хранения боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы.
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