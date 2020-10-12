Сразу два заместителя мэра Москвы заразились коронавирусом
«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые. Надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», - заявил Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы и глава Департамента транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом. Об этом сообщает телеграмм-канал Дептранса.
«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые. Надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», - заявил Максим Ликсутов.
Примечательно, что за два дня до этого Максим Ликсутов встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным во время торжественной церемонии выхода на линию 500-го московского электробуса.
Издание Mash сообщает, что коронавирус также выявили у заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Будет ли Сергей Собянин уходить на самоизоляцию в связи с заражением COVID-19 своих заместителей, не сообщается.
В свою очередь «Интерфакс» передает, что глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов перешел на удаленный режим работы, так как коронавирусом заразились его родственники.
По словам Неверова, результаты его тестов на COVID-19 отрицательные, но он намерен «соблюдать все предписания Роспотребнадзора» и поэтому уходит на самоизоляцию.