Россия может выйти на плато по коронавирусу через 10-20 дней
Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10-20 дней. Такой прогноз сделала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
Россия выйдет на плато по коронавирусу в течение следующих 10-20 дней. Такой прогноз сделала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Специалист отметила, что сейчас россияне стали более дисциплинированы и сознательны в соблюдении мер профилактики, часть работающего населения была переведена на дистанционный режим, а школьников отправили на дополнительные каникулы.
Соблюдение мер профилактики заболевания должно замедлить темпы прироста новых случаев заражения, однако заметно это будет не сразу из-за длительного инкубационного периода.
Выход на плато может начаться после прохождения 1,5 инкубационных периода, сообщает РИА Новости.
В свою очередь главный пульмонолог Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев считает, что пандемия COVID9 закончится меньше чем через год.
«В плане самой пандемии — не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», - отметил Авдеев в интервью «Московскому комсомольцу».