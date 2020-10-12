12 октября 2020, 02:44
Силовики провели обыски у трех подрядчиков ЦППК по делу о хищении 364 млн рублей
Стали известны некоторые подробности обысков по делу о хищении 364 млн рублей при исполнении контракта «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) на ремонт автоматов для распечатывания билетов
Стали известны некоторые подробности обысков по делу о хищении 364 млн рублей при исполнении контракта «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) на ремонт автоматов для распечатывания билетов.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования этого дела следователи провели обыски в офисах ЦППК и его подрядчиков. Телеграм-каналы сообщают, что следственные действия проводились в ЗАО «Крок Инкорпорейтед», «М Транс» и ООО «Транстехсвязь».
ЗАО «Крок Инкорпорейтед» получил от ЦППК 27 государственных контрактов на сумму 929 млн рублей.
ООО «Транстехсвязь» получило 22 госконтракта от ЦППК общей стоимостью около 3 млрд рублей. В этом списке и три контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов стоимостью 1,6 млрд рублей.