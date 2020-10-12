Сергей Собянин заявил о «наступлении пандемии коронавируса» на Москву
Сергей Собянин заявил, что сейчас московские больницы «все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ, а смертность от COVID-19 начинает снова расти»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о наступлении пандемии коронавирусной инфекции на столицу.
В эфире телеканала «Россия-1» Сергей Собянин заявил, что сейчас московские больницы «все больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ, а смертность от COVID-19 начинает снова расти».
«Это говорит о том, что пандемия наступает», - заявил градоначальник.
Также Сергей Собянин заявил, что через несколько месяцев «уже точно» появится вакцина от коронавируса для массовой вакцинации людей, и вся эта «история закончится».
Напомним, 11 октября в Москвы было выявлено более 4,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.