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11 октября 2020, 19:46

В Ленинградской области на трассе М-10 рухнул пешеходный переход

Сейчас на участке, где произошла авария, перекрыто движение. По предварительным данным, переход обрушился из-за того, что самосвал пытался проехать под переходом с поднятым кузовом

В Ленинградской области на трассе М-10 рухнул пешеходный переход
Фото: РИА Новости

В Ленинградской области в районе поселка Любань обрушился надземный пешеходный переход через федеральную трассу М-10.

Telegram-канал 360tv.ru сообщает, что обрушение произошло в момент, когда под переходом проезжал грузовик. Транспортное средство снесло часть перехода. 

Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщает, что в результате инцидента пострадал водитель грузовика. Погибших и других раненых нет.

Сейчас на участке, где произошла авария, перекрыто движение. По предварительным данным, переход обрушился из-за того, что самосвал пытался проехать под переходом с поднятым кузовом.

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