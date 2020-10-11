11 октября 2020, 19:46
В Ленинградской области на трассе М-10 рухнул пешеходный переход
Сейчас на участке, где произошла авария, перекрыто движение. По предварительным данным, переход обрушился из-за того, что самосвал пытался проехать под переходом с поднятым кузовом
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области в районе поселка Любань обрушился надземный пешеходный переход через федеральную трассу М-10.
Telegram-канал 360tv.ru сообщает, что обрушение произошло в момент, когда под переходом проезжал грузовик. Транспортное средство снесло часть перехода.
Агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщает, что в результате инцидента пострадал водитель грузовика. Погибших и других раненых нет.
Сейчас на участке, где произошла авария, перекрыто движение. По предварительным данным, переход обрушился из-за того, что самосвал пытался проехать под переходом с поднятым кузовом.
Материалы по теме