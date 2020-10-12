Москвичам с долгами за «коммуналку» предложили поработать дворниками
Сотрудники ГБУ «Жилищник» предложили жителям московского района Свиблово, у которых есть долги за коммунальные услуги, поработать дворниками
Сотрудники ГБУ «Жилищник» предложили жителям московского района Свиблово, у которых есть долги за коммунальные услуги, поработать дворниками.
Telegram-канал «Московские новости» сообщает, что «Жилищник» предлагает дворникам из числа должников зарплату в размере 30 тысяч рублей. Часть денег обещают списать в счет долгов за ЖКУ.
Сейчас на сайте ГБУ есть только вакансия начальника отдела закупок и открыты позиции на временные рабочие места для несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
В мэрии Москвы инициативу «Жилищника» пока не прокомментировали.