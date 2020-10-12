12 октября 2020, 01:11
Глава Подмосковья поставил перед собой задачу не допустить повторного введения карантина
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал своей задачей не допустить повторного введения ограничений в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал своей задачей не допустить повторного введения ограничений в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом.
«Сейчас нужно вразумить, объяснить, что это не баловство. Если карантин, то все - труба. Потому что экономика останавливается, а последствия понятны», - заявил Воробьев, слова которого приводит ТАСС.
Губернатор призвал жителей Подмосковья соблюдать масочный режим, отказаться от посещения публичных мероприятий, а пожилые граждане должны соблюдать режим самоизоляции.