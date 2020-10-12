12 октября 2020, 00:32
На Международной космической станции вышел из строя туалет
В связи с поломкой специалисты Центра управления полетами рекомендовали космонавтам «пока оставить все как есть» и дождаться инструкции от разработчиков ассенизационно-санитарного устройства
На Международной космической станции (МКС) сломался туалет. Неисправность была обнаружена в российском модуле «Звезда».
В связи с поломкой специалисты Центра управления полетами рекомендовали космонавтам «пока оставить все как есть» и дождаться инструкции от разработчиков ассенизационно-санитарного устройства, сообщает РИА Новости.
Пока решается вопрос о проведении ремонта, российские В результате российские космонавты пользуются туалетом на американском сегменте МКС.