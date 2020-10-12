По делу о хищении лекарств для онкобольных из больниц задержали медсестру
По делу о хищении препаратов для лечения онкологических больных из петербургских медучреждений задержали медсестру одной из петербургских больниц
По делу о хищении препаратов для лечения онкологических больных из петербургских медучреждений задержали медсестру одной из петербургских больниц.
Невский райсуд Санкт-Петербурга поместил медсестру Елену Сергейчик под домашний арест до 7 декабря.
По версии следствия, с 22 апреля 2019 года по 7 октября 2020 года Сергейчик вместе с сообщниками похищала дорогостоящие лекарства, предназначенные для лечения онкобольных. Всего она похитила из медучреждения препаратов общей стоимостью 1,7 млн рублей.
Елена Сергейчик работает процедурной медицинской сестрой химиотерапевтического кабинета СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер».
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в течение пяти лет из медицинских учреждений похищали лекарства для онкобольных и перепродавали их в аптеках. Ущерб по делу оценивается в 100 млн рублей.