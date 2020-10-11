В Петербурге из больниц похитили лекарства для онкобольных на 100 млн рублей
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении препаратов для лечения онкобольных. Стоимость ущерба оценивается в 100 млн рублей
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели обыски по делу о хищении препаратов для лечения онкобольных. Стоимость ущерба оценивается в 100 млн рублей.
Согласно материалам следствия, лекарственные препараты для онкобольных пациентов похищались в медицинских организациях, а затем перепродавались оптом и в розницу.
В рамках расследования дела, возбужденного по статье «Кража», полиция провела более 30 обысков, в рамках которых были изъяты документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства и лекарственные препараты. Более 15 человек доставлены в полицию для проверки на причастность к противоправной деятельности.
В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что схема хищения и последующей перепродажи лекарств для онкобольных действовала в течение пяти лет.
Напомним, в начале текущего года московских врачей заподозрили в краже лекарств для онкобольных на 100 млн рублей. Заведующий отделением в онкодиспансере и двое врачей подделывали отчетность и похищали лекарства из больниц, а затем продавали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов.