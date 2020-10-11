В России за сутки выявили 13 634 случая заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии выросло до 1 298 718 человек. За последние сутки в стране было зарегистрировано 13 634 новых случая заражения COVID-19
В России общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии выросло до 1 298 718 человек. За последние сутки в стране было зарегистрировано 13 634 новых случая заражения COVID-19.
За сутки скончались 149 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а общее число умерших выросло до 22 597 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 4 501 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 416, в Петербурге - 501, в Нижегородской области - 257, в Свердловской области - 198, в Ростовской области - 269, в ХМАО - 189, в Красноярском крае - 175, в Иркутской области - 155, в Воронежской области - 201, в Ставропольском крае - 151, в Ульяновской области - 152, в Саратовской области - 149, в ЯНАО - 151, в Волгоградской области - 155, в Мурманской области - 148, в Архангельской области - 199.