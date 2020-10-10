На Камчатке обнаружили судно, которое сбросило отходы в Тихий океан
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что космический мониторинг помог установить судно, которое сбросило отходы в воду у Халатырского пляжа
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что космический мониторинг помог установить судно, которое сбросило отходы в воду у Халатырского пляжа. При этом губернатор считает, что данное судно не могло привести к гибели морских животных.
Солодов сообщил, что специалистами был обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа, из которого был осуществлен сброс в воду. Объем выброса был незначительный, поэтому он не мог привести к гибели морских обитателей.
Тем не менее, судно будет проверено, а результаты проверки передадут правоохранительным органам.
Напомним, что по данным специалистов Кроноцкого заповедника и камчатского филиала Тихоокеанского института географии, в результате загрязнения воды в акватории Тихого океана в районе Камчатки погибли 95% донных организмов. Это означает гибель фактически всей кормовой базы, что может привести в гибели крупных морских обитателей.