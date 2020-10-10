В Хабаровске силовики впервые разогнали протестную акцию в поддержку Сергея Фургала
В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов впервые за три месяца разогнали протестную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по делу о заказных убийствах бизнесменов в нулевых годах
В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов впервые за три месяца разогнали протестную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, арестованного по делу о заказных убийствах бизнесменов в нулевых годах.
В ходе сегодняшней акции силовики задержали 40 человек.
Журналист Андрей Пастухов сообщил «МБХ медиа», что участники акции решили развернуть палатки, однако полицейские потребовали убрать палатки и пригрозили применить против участников акции физическую силу.
Митингующие отказались слушать полицию, после чего из здания правительства вышли сотрудники ОМОН и начали силой разгонять, забирать людей, а также сворачивать палатки.
В результате разгона протестной акции несколько человек получили травмы. Еще несколько участников акции были задержаны. Им инкриминируют статью «Участие в несанкционированных собраниях, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».
Мэрия Хабаровска объяснила разгон 92-й субботней акции в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала «демонстративной» установкой палаток.
Среди пострадавших оказался водитель известного во всем Хабаровске фургаломобиля Андрей Маклыгин. Активист сейчас находится в больнице без сознания. По словам очевидцев, Маклыгина ударил один из сотрудников ОМОНа.