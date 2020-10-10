Регионы потратили дополнительно 6,4 млрд рублей на «информирование» граждан о голосовании по поправкам
Региональные власти заплатили дополнительные 6,4 млрд рублей из собственных бюджетов на подготовку к голосованию по поправкам к Конституции. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные портала госзакупок
Региональные власти заплатили дополнительные 6,4 млрд рублей из собственных бюджетов на подготовку к голосованию по поправкам к Конституции. Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на данные портала госзакупок.
Большая часть контрактов была заключена с членами избирательных комиссий под предлогом «информирования» граждан о голосовании по поправкам. Издание отмечает, что эти 6,4 млрд рублей бюджетных денег не были включены в общую сумму затрат на голосование (14,5 млрд рублей), о которых отчитался Центризбирком.
На подготовку к голосованию региональные власти заключили 45 тысяч контрактов, а 90% из них были подписаны с физическими лицами (а не с юридическими, с которыми обычно и заключают госконтракты). Из них около 80% работали над «информированием» россиян о предстоящем голосовании по вопросу изменения Конституции РФ.
Самые дорогие контракты с физическими лицами были Нижегородской области - на них потратили около 70,4 млн рублей. В Приморском крае физлицам за «информирование» граждан о предстоящем голосовании заплатили более 61 млн рублей, а в Бурятии - около 30,2 млн рублей.
Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук отметил, что госконтракты с членами избиркомов нарушают законодательство. Кроме того, вместо информирования избирателей голосовании они могли агитировать за поправки.