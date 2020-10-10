Сергей Собянин назвал закрытие Москвы на карантин «самым последним шагом»
В эфире Первого канала градоначальник заявил, что нужно сохранить рабочие места, заработную плату и развитие города, поскольку это прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей
Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз заявил о нежелании властей столицы повторно закрывать объекты экономической сферы из-за роста числа заразившихся коронавирусом.
В эфире Первого канала градоначальник заявил, что нужно сохранить рабочие места, заработную плату и развитие города, поскольку это прямо влияет и на развитие социальное, психологическое здоровье людей.
«Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно применять», - заявил Собянин.
Пока власти Москвы с целью снижения темпов роста заболеваемости коронавирусом отправили школьников на двухнедельные каникулы, а пожилых граждан обязали соблюдать режим самоизоляции. Власти также с 9 октября заблокировали проездные школьников и пенсионеров, чтобы они как можно реже пользовались общественным транспортом.