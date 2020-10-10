10 октября 2020, 00:01
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о заражении коронавирусом
В своем Instagram глава региона сообщил, что чувствует себя удовлетворительно и будет продолжать работать, но в удаленном формате. «От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной», - отметил Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусной инфекцией.
В своем Instagram глава региона сообщил, что чувствует себя удовлетворительно и будет продолжать работать, но в удаленном формате.
«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной», - отметил Дмитрий Азаров.
Несколькими днями ранее стало известно о заражении коронавирусом губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой и главы Омской области Александра Буркова.