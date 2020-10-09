09 октября 2020, 18:29
Российские клубы заняли девятое место в мире по расходам на покупку новых футболистов
Россия стала девятой страной мире по объему расходов на покупку футболистов. В текущем году отечественные клубы потратили на новые трансферы 75,7 млн долларов, сообщает ФИФА
Россия стала девятой страной мире по объему расходов на покупку футболистов. В текущем году отечественные клубы потратили на новые трансферы 75,7 млн долларов, сообщает ФИФА.
В период действия «летнего окна трансфера» (1 июня - 5 октября) больше всех на покупку новых игроков потратили клубы Великобритании (1,2 млрд долларов). Итальянские клубы потратили на покупку футболистов 543,9 млн долларов, а испанские - 486,6 млн долларов.
В докладе ФИФА отмечается, что количество международных трансферов футбольных игроков в текущем году сократилось на 18,3% по сравнению с 2019 годом, а общая сумма расходов на трансфер футболистов снизилась на 32,4% и составила 3,92 млрд долларов.