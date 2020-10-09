Мэр Москвы из-за коронавируса попросил горожан «продержаться еще несколько месяцев»
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с продолжающимся ростом числа новых заражений коронавирусом и призвал их собраться и продержаться еще «несколько месяцев», чтобы избежать коллапса
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы в связи с продолжающимся ростом числа новых заражений коронавирусом и призвал их собраться и продержаться еще «несколько месяцев», чтобы избежать коллапса.
В эфире Первого канала градоначальник заявил, что понимает усталость людей от ограничительных мер и ношения масок, но «нужно продержаться несколько месяцев [до вакцинации]».
Собянин также заверил, что городские власти дают гражданм полную информацию по ситуации с коронавирусом и «не кривят душой, не перегибают и ничего не замазывают».