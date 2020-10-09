09 октября 2020, 15:52
Жительница Москвы пыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей
В Следственном комитете сообщили, что россиянка разместила объявление о продаже ребенка в интернете, а цену на свою дочь она сообщила уже в ходе переписки с оперативниками. Силовики договорились о проведении «сделки» в одной из кофеен на востоке Москвы
В Москве полиция задержала 25-летнюю женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей.
В Следственном комитете сообщили, что россиянка разместила объявление о продаже ребенка в интернете, а цену на свою дочь она сообщила уже в ходе переписки с оперативниками. Силовики договорились о проведении «сделки» в одной из кофеен на востоке Москвы.
8 октября молодая мать взяла у подставной покупательницы 300 тысяч и написала расписку, после чего была задержана с поличным. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».