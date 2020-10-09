Московским студентам предложили привиться от коронавируса за 8700 рублей
Студенты столичного вуза МГЮА им. Кутафина сообщили о поступившем предложении привиться от коронавируса. При этом за прививку им предложили заплатить 8700 рублей
Студенты столичного вуза МГЮА им. Кутафина сообщили о поступившем предложении привиться от коронавируса. При этом за прививку им предложили заплатить 8700 рублей.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», руководство вуза предложило вакцинироваться за вознаграждение студентам и членам их семей. В соответствующем сообщении указано, что вакцина прошла все стадии доклинических испытаний, при которых не выявили непредвиденных последствий.
В пресс-службе вуза данную информацию не прокомментировали, а в департаменте образования Москвы заявили, что у них нет информации об этом.
Напомним, что первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» российского происхождения сейчас проходит третий этап испытаний, в ходе которого привиться должны 40 тысяч человек.
В свою очередь глава ФАС Игорь Артемьев ранее заявил, что российская вакцина от COVID-19 не будет стоить дороже тысячи рублей.