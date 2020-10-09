09 октября 2020, 14:58
Глава МИД Дании на встрече с Сергеем Лавровым заявил, что Копенгаген присоединится к санкциям против РФ
Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что власти страны поддержат антироссийские санкции ЕС из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Датский министр также потребовал провести расследование по факту отравления политика веществом из группы «Новичок»
Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что власти страны поддержат антироссийские санкции ЕС из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Датский министр также потребовал провести расследование по факту отравления политика веществом из группы «Новичок».
«Мы само собой присоединимся к санкциям против этих людей»,— сказал Йеппе Кофод на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.
Сергей Лавров на этом заявил, что отношения между Россией и ЕС активно деградируют, обвинения в адрес России являются беспочвенными, а «ЕС действует без суда и следствия».