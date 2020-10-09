Мэрия Москвы объяснила сбор данных о сотрудниках на удаленке «изучением пассажиропотока»
В мэрии Москвы объяснили сбор персональных данных о сотрудниках, которых из-за пандемии работодатели перевели на удаленку, необходимостью изучения пассажиропотока
В мэрии Москвы объяснили сбор персональных данных о сотрудниках, которых из-за пандемии работодатели перевели на удаленку, необходимостью изучения пассажиропотока.
Столичные чиновники заверили, что сбор информации о телефонах и номерах машин сотрудников ведется не для того, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника, а для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу.
Замглавы департамента информационных технологий города Дмитрий Иванов пообещал, что собранная информация будет обрабатываться в неперсонифицированном виде, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее мэр Сергей Собянин попросил работодателей перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Позже власти потребовали от руководителей предприятий передать им номера телефонов, автомобилей и транспортных карт сотрудников на удаленке, что вызвало возмущение общественности и юристов.