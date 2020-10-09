Врио главы Минобразования Архангельской области задержали по подозрению в педофилии
Глава департамента информации администрации области Оксана Катовская сообщила, что чиновника подозревают в развратных действиях по отношению к лицу младше 16 лет, а также в изготовлении порнографических материалов
В Архангельской области задержали исполняющего обязанности министра образования Юрия Гнедышева.
Глава департамента информации администрации области Оксана Катовская сообщила порталу 29.ru, что чиновника подозревают в развратных действиях по отношению к лицу младше 16 лет, а также в изготовлении порнографических материалов.
Позже в региональном управлении Следственного комитета опровергли информацию о том, что Юрий Гнедышев подозревается в изготовлении порнографии. В СКР сообщили, что министр подозревается только в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних лиц.
Согласно версии следствия, Юрий Гнедышев в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, «оказывая на них развращающее влияние», а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.
В правительстве Архангельской области сообщили, что Юрий Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением.