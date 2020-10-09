Власти Москвы могут снова закрыть ночные клубы, бары и караоке
Сейчас власти сильно обеспокоены высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом. Сейчас чиновники пытаются как-то сократить количество людей в общественных местах, чтобы не вводить полный режим самоизоляции
Власти Москвы могут в ближайшее время снова закрыть все ночные клубы, бары и караоке в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в мэрии.
«Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», - сообщил источник.
Сейчас власти сильно обеспокоены высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом. Сейчас чиновники пытаются как-то сократить количество людей в общественных местах, чтобы не вводить полный режим самоизоляции.
Напомним, ранее власти Москвы для снижения темпов заражения коронавирусом отправили всех школьников на двухнедельные каникулы, а пожилым гражданам рекомендовали соблюдать режим изоляции. Поскольку добровольно дети и пожилые граждане самоизолироваться отказываются, чиновники с 9 октября заблокировали социальные карты школьников и пенсионеров.