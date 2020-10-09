Нобелевскую премию мира получили борцы с голодом
Нобелевский комитет присудил премию мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе (World Food Programme) - организации, которая занимается продовольственной помощью при системе ООН
Нобелевский комитет присудил премию мира за 2020 год Всемирной продовольственной программе (World Food Programme) - организации, которая занимается продовольственной помощью при системе ООН.
В Нобелевском комитете сообщили, что премию присудили за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий мира в районах, затронутых конфликтами, а также за то, что WFP выступает в качестве движущей силы по предотвращению использования голода в качестве оружия войны и конфликта. В комитете уточнили, что ежегодно эта организация обеспечивает нуждающихся 4 млн тонн продуктов питания.
Букмекеры основными претендентами на получение премии мира называли Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), шведскую школьницу-экоактивистку Грету Тунберг, активистку движения за права женщин из Саудовской Аравии Люджейн аль-Хазлюль, президента США Дональда Трампа и российского оппозиционера Алексея Навального.