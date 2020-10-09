09 октября 2020, 12:56
В России за сутки выявили еще 12 126 случаев заражения коронавирусом
По данным оперштаба по контролю за распространением COVID-19, в больницах за сутки скончался 201 человек. Общее число умерших от коронавируса составило 22 257 человек
В России за прошедшие сутки выявили еще 12 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 1 272 238 человек.
По данным оперштаба по контролю за распространением COVID-19, в больницах за сутки скончался 201 человек. Общее число умерших от коронавируса составило 22 257 человек.
В Москвы официально зарегистрировали 3 701 новый случай заражения, в Московской области – 411, в Санкт-Петербурге – 469, в Нижегородской области – 247, в Свердловской области – 191, в Ростовской области – 265, в ХМАО – 175, в Красноярском крае – 165, в Иркутской области – 146, в Воронежской области – 195, в Ставропольском крае – 157, в Ульяновской области – 150, в Саратовской области – 144, в ЯНАО – 149.