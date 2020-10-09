09 октября 2020, 12:38
В Дагестане более 40 детей госпитализированы с признаками отравления
Детей привезли в инфекционный стационар с симптомами острой кишечной инфекции. 36 человек поступили в больницы из дошкольных учреждений, еще четыре человека - из школ. Двое из госпитализированных детей не посещают детский сад
В республике Дагестан более 40 воспитанников детских садов и учащихся школ госпитализировали с признаками отравления.
В дагестанском Минздраве сообщили агентству ТАСС, что детей привезли в инфекционный стационар с симптомами острой кишечной инфекции. 36 человек поступили в больницы из дошкольных учреждений, еще четыре человека - из школ. Двое из госпитализированных детей не посещают детский сад.
Состояние пациентов сейчас оценивается как средней степени тяжести. Причина недомогания не сообщается.
Следственный комитет возбудил по факту отравления детей уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».