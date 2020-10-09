Пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 8 или 12 ноября
В России пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября. Такой прогноз рассчитал симулятор Сбербанка, исходя из четырех сценариев того, как граждане будут соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике инфекций
В России пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября. Такой прогноз рассчитал симулятор Сбербанка, исходя из четырех сценариев того, как граждане будут соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике инфекций.
Прогноз рассчитывался при четырех сценариях развития ситуации: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их или ведут себя как обычно.
Так, если жители Москвы будут соблюдать меры предосторожности, то пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом 4895 заразившихся. При редких нарушениях срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированных), а при частых и полном нарушении - на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно), сообщает РБК.
Что касается прогноза для России в целом, то независимо от соблюдения гражданами санитарных норм пик заболеваемости по COVID-19 придется на 8 ноября.