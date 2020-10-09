Власти Москвы временно отменили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте
Согласно решению мэрии, льготный проезд для школьников приостанавливается до окончания каникул, то есть до 18 октября. Транспортное приложение социальной карты учащихся будут заблокированы
Власти Москвы с 9 октября приостановили льготный и бесплатный проезд в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно решению мэрии, льготный проезд для школьников приостанавливается до окончания каникул, то есть до 18 октября. Транспортное приложение социальной карты учащихся будут заблокированы.
Бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, приостановлен до 28 октября.
Ранее Сергей Собянин из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве объявил в школах двухнедельные каникулы, а пожилых граждан попросил соблюдать режим самоизоляции.
Пока столичные власти заявляют, что не будут вводить пропускной режим в городе, однако такая мера может быть принята в случае ухудшения ситуации с COVID-19.