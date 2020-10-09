Исполнительного директора банка «Траст» задержали по делу о мошенничестве
Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Топ-менеджера задержали сразу после допроса, который проводился в Следственном кабинете
Исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Топ-менеджера задержали сразу после допроса, который проводился в Следственном кабинете.
Адвокат Михаила Хабарова Владимир Слащев сообщил агентству ТАСС, что 9 октября Пресненский райсуд Москвы рассмотрит вопрос об избрании топ-менеджеру меры пресечения. Следствие настаивает на заключении Хабарова под стражу.
Исполнительного директора «Траста» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат отметил, что следователи перевели гражданско-правовой спор в уголовно-правовое русло. Банкир своей вины не признает.
По данным СМИ, Михаила Хабарова допрашивали по делу о хищении 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.