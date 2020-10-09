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09 октября 2020, 08:43

На Камчатке завуча сельской школы обвинили в изнасиловании третьеклассницы

Правоохранительные органы Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении завуча сельской школы по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении учащейся третьего класса

На Камчатке завуча сельской школы обвинили в изнасиловании третьеклассницы

Правоохранительные органы Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении завуча сельской школы по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении учащейся третьего класса.

Сейчас завуч школы находится под стражей.

Местные СМИ сообщают, что насилие над 9-летней ученицей мужчина совершил в своем рабочем кабинете. Другие подробности дела пока не приводятся.

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