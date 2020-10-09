09 октября 2020, 08:43
На Камчатке завуча сельской школы обвинили в изнасиловании третьеклассницы
Правоохранительные органы Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении завуча сельской школы по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении учащейся третьего класса
Правоохранительные органы Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении завуча сельской школы по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении учащейся третьего класса.
Сейчас завуч школы находится под стражей.
Местные СМИ сообщают, что насилие над 9-летней ученицей мужчина совершил в своем рабочем кабинете. Другие подробности дела пока не приводятся.