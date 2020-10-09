09 октября 2020, 08:27
Эксперты WWF присоединятся в расследованию причин экологической катастрофы в Авачинском заливе
Администрация края сообщила о достигнутой договоренности с WWF о том, что эксперты фонда войдут в состав научного штаба по изучению экологической катастрофы в акватории Авачинского залива
Фото: Greenpeace/Елена Сафронова
Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил о готовности принять участие в установлении причин загрязнения акватории Тихого океана в Камчатском крае.
Администрация края сообщила о достигнутой договоренности с WWF о том, что эксперты фонда войдут в состав научного штаба по изучению экологической катастрофы в акватории Авачинского залива.
что пока российским специалистам не удалось установить источник загрязнения акватории Тихого океана у берегов Камчатки, которое привело к гибели морских обитателей. При этом в пробах воды были выявлены следы нефтепродуктов и фенола.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (247 УК РФ) и загрязнении морской среды (252 УК РФ).