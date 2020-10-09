Власти Орловской области ограничат въезд в регион из-за коронавируса
Заградительные посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов, уточнили в администрации области
Власти Орловской области с 12 октября закроют границы региона в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом.
С указанной даты на федеральных трассах Орловской области, а также железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске возобновят работу учетно-заградительные посты.
Посты будут круглосуточно работать на федеральных трассах на границе региона, проходящих через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского и Хотынецкого районов, уточнили в администрации области.
Методом закрытия границ власти Орловской области рассчитывают предотвратить завоз коронавирусной инфекции в регион.
Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в регионе ежедневно растет число выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а выявляемость приближается там к пиковым значениям весны.
По данным на 8 октября, в Орловской области было выявлено 98 новых случаев заражения. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 9 224 человека.