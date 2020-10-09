Франция и Германия включили в санкционый «список Навального» девять чиновников и силовиков
Власти Германии и Франция определились с вариантом санкций против России из-за отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Этот вариант будет предложено принять на уровне ЕС
Власти Германии и Франция определились с вариантом санкций против России из-за отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Этот вариант будет предложено принять на уровне ЕС.
Французское издание Le Monde сообщает, что в «список Навального» внесут девять сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Фигурантам санкционного списка запретят въезд в Европу, а их активы в странах ЕС будут заморожены.
Санкции также могут ввести против Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором в советский период был разработан боевой яд «Новичок».
Первоначально Европа планировала ввести из-за отравления Навального санкции против проекта «Газпрома» «Северный поток-2», однако сам оппозиционер призвал ЕС ввести санкции против конкретных чиновников и прокремлевских бизнесменов, а не против российской экономики в целом.