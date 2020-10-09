Власти Москвы откроют два временных госпиталя для коронавирусных пациентов
Московские власти из-за нехватки коек для больных коронавирусом откроют два новых временных госпиталя, которые введут в эксплуатацию в течение двух недель на ВДНХ и в АТЦ «Москва» на Каширском шоссе
Московские власти из-за нехватки коек для больных коронавирусом откроют два новых временных госпиталя, которые введут в эксплуатацию в течение двух недель на ВДНХ и в АТЦ «Москва» на Каширском шоссе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в мэрии.
Ранее вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщала, что в случае возникновения дефицита койко-мест в городских больницах для коронавирусных пациентов власти расконсервируют временные госпитали.
«Сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию этого госпиталя — и центр на ВДНХ», - сообщила чиновница.
Сейчас в Москве уже работают два временных госпиталя, расположенные в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское». Они уже приняли первых пациентов.