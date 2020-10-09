Частный самолет, на котором летал патриарх Кирилл, выставили на продажу
Бизнес-джет Gulfstream G450 с бортовым номером T7-ZZZ, на котором передвигался предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, выставили на продажу а сайте Avpro
Бизнес-джет Gulfstream G450 с бортовым номером T7-ZZZ, на котором передвигался предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл, выставили на продажу а сайте Avpro.
Автор объявления о продаже не указал стоимость частного самолета, но пообещал назвать ее при запросе. По предварительным оценкам такой самолет может стоить 15-20 млн долларов.
Последний свой полет борт с номером T7-ZZZ выполнил 31 октября 2019 года из Риги в английский Фарнборо, сообщает «МБХ медиа».
Ранее издание The Bell сообщало, что патриарх Кирилл пользуется частным самолетом Gulfstream G450 с бортовым номером T7-ZZZ, который в 2013-2016 гг. принадлежал офшору Helter Management Ltd, который входил в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL, которая управляла бизнес-джетами из расследований ФБК ина которых летали телеведущая Наиля Аскер-заде и жена бывшего премьера Светлана Медведева.
Позже борт патриарха перерегистрировали на компанию Otoba Assets Ltd., который может быть связан с ныне арестованным экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.