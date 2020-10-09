Эксперты «Гринпис» обнаружили новые трупы морских животных на Халактырском пляже
«Их не столько, что прям по колено ходишь в них, но их достаточно много. Мы не знаем точно, вынесло ли их волной очередной или это новая партия», - сообщили экологи
Эксперты экологической организации «Гринпис» обнаружили на Халактырском пляже в черте Петропавловска-Камчатского новые трупы морских животных.
Глава энергетического отдела «Гринпис» Елена Сакирко сообщила «МБХ медиа», что эксперты нашли мертвые морские организмы, в том числе и донные организмы.
«Их не столько, что прям по колено ходишь в них, но их достаточно много. Мы не знаем точно, вынесло ли их волной очередной или это новая партия», - сообщила эколог.
Ранее «Гринпис» обнаружил в Авачинской бухте большое количество выброшенных на берег донных организмов: морских ежей, морских звезд и крабов. Ученые считают, что причиной гибели морских обитателей стало загрязнение воды токсинам. Источник загрязнения до сих пор не установлен.
Экологи также считают, что загрязнение акватории Тихого океана началось еще в начале сентября, однако известно об этом стало только в начале октября, когда произошла массовая гибель морских организмов.