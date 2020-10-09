09 октября 2020, 02:09
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заразилась коронавирусом
Наталья Комарова сообщила, что стала ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, поэтому будет продолжать работу, но в удаленном формате
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом чиновница сама сообщила в своем Instagram.
Наталья Комарова сообщила, что стала ПЦР-тест на коронавирус, который оказался положительным. Сейчас она чувствует себя удовлетворительно, поэтому будет продолжать работу, но в удаленном формате.
Наталье Комаровой 64 года. После отставки главы Мурманской области Марины Ковтун, она является единственной женщиной-губернатором в России.