Инициативная группа россиян предложила включить СНТ в состав сел и деревень
Российские граждане начали сбор подписей под предложением включить территории садовых товариществ (СНТ) в состав сел и деревень, рядом с которыми они располагаются
Российские граждане начали сбор подписей под предложением включить территории садовых товариществ (СНТ) в состав сел и деревень, рядом с которыми они располагаются. Авторы инициативы считают, что это в будущем позволит разработать механизм преобразования дачных поселков в новые сельские населенные пункты.
Соответствующая петиция опубликована на портале Российской общественной инициативы.
В петиции указывается, что действующее законодательство разрешает строительство жилых домов и постоянную регистрацию проживания граждан в СНТ. Таким образом, садоводы СНТ практически не отличаются от жителей деревни.
При этом многие СНТ превратились в «очаги финансовых и разных других злоупотреблений, постоянно растущих поборов и коррупции со стороны недобросовестных и непорядочных органов управления дачными поселками», а жильцы становятся «заложниками этих обстоятельств».
«Для исправления создавшегося положения целесообразно разработать и запустить государственную программу преобразования СНТ в сельские населенные пункты. А начинать можно с присоединения прилежащих к деревням СНТ в состав этих деревень», - говорится в петиции.