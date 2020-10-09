Минздрав попросил россиян в эти выходные остаться дома из-за роста заболеваемости
Минздрав России обратился к гражданам с просьбой провести предстоящие выходные дома в кругу семьи, не ходить в гости и публичные места, а также ограничить поездки на общественном транспорте
Минздрав России обратился к гражданам с просьбой провести предстоящие выходные дома в кругу семьи, не ходить в гости и публичные места, а также ограничить поездки на общественном транспорте. Данную рекомендацию в ведомстве объяснили ростом числа заразившихся коронавирусом.
Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что рекомендация оставаться дома и сократить контакты необходима, чтобы исключить «взрывное увеличение» нагрузки на систему здравоохранения.
В ведомстве считают сокращение социальных контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование защитных масок эффективными методами контроля заболеваемости коронавирусом.
Сейчас рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 60 российских регионах. Ее в 20 регионах ситуация стабильная, а «где-то даже к снижению идет», сообщили в Роспотребнадзоре.