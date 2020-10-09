Российскому бизнесу предрекли масштабные потери в случае повторного введения ограничений
Российский бизнес ждут масштабные потери в случае повторного введения властями карантинных ограничений из-за коронавируса. В этом случае отрицательный эффект от ограничений для предпринимателей превзойдет последствия первой волны COVID-19
Российский бизнес ждут масштабные потери в случае повторного введения властями карантинных ограничений из-за коронавируса. В этом случае отрицательный эффект от ограничений для предпринимателей превзойдет последствия первой волны COVID-19.
В прогнозе аналитиков банка «Точка» говорится, что при повторном уходе на карантин до декабря 2020 года выручка предприятий на юге России сократится на 30%. После этого сократится количество регистраций новых бизнесов, возрастет число ликвидаций и слияний.
Аналитики говорят, что микробизнес сможет выжить, но ему придется пройти долгий период восстановления. Окончательная судьба микробизнеса будет зависеть от мер государственной поддержки.
Больше других от повторных ограничений пострадает туризм, так как пик по выручке в этой индустрии приходится на конец года. Если перемещения внутри России будут ограничены, то туристы начнут отменять ранние бронирования. Многие игроки туркомпании могут уйти с рынка.
Напомним, ранее в Кремле заявили об отсутствии необходимости принятия новых мер поддержки бизнеса, так как сейчас «экономика функционирует, а все отрасли работают».