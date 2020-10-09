Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков
Американская корпорации Apple потребовала от руководства мессенджера Telegram заблокировать каналы которые публикуют личную информацию о белорусских силовиках
Американская корпорации Apple потребовала от руководства мессенджера Telegram заблокировать каналы @karatelibelarusi, @chatpartizan, @belarusassholes, которые публикуют личную информацию о белорусских силовиках, причастных к жестким разгонам протестных акций.
По словам основателя Telegram Павла Дурова, Apple опасается, что публикация в открытом доступе личной информации о сотрудниках правоохранительных органов может спровоцировать насилие.
Дуров отметил, что сам бы он предпочел оставить телеграм-каналы в покое, но «Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram». «К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», - добавил бизнесмен.
Напомним, белорусская оппозиция некоторое время назад предупредила силовиков, что в случае продолжения насилия в отношении участников протеста они будут выкладывать в сеть имена тех, кто воюет против народа.