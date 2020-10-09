Серферы, пострадавшие из-за загрязнения Авачинского залива, подали заявление в СКР
Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов, пострадавшие в результате загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке, подали заявление в Следственный комитет РФ
Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов, пострадавшие в результате загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке, подали заявление в Следственный комитет РФ. Спортсмены требуют признать их потерпевшими по уголовному делу, которое было возбуждено по факту загрязнения воды.
Адвокат серферов Екатерина Ипполитова сообщила порталу Znak.com, что в сентябре ребята тренировались на Халактырском пляже на Камчатке и почувствовали недомогание. Серферы жаловались на тошноту, а Мария Рудик сообщила, что у нее также возникли проблемы со зрением. Позже офтальмолог поставил обоим диагноз «химический ожог роговицы глаз».
Майя Рудик и Дмитрий Ильясов намерены пройти полноценное медицинское обследование в Москве, чтобы установить последствия для здоровья из-за экологической катастрофы в акватории Тихого океана.
Екатерина Ипполитова сообщила и о других пострадавших серферов «из числа любителей», которые в то же время катались на Халактырском пляже в Авачинском заливе.
По данным СМИ, из-за загрязнения Тихого океана пострадали не менее 60 человек. По официальным данным, за помощью к медикам обратились 11 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.