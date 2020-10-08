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08 октября 2020, 17:11

Пациентка московской клиники пластической хирургии скончалась после липосакции

В Москве пациентка частной клиники пластической хирургии скончалась после операции по липосакции (удаление лишнего жира). Погибшей оказалась 45-летняя жительница подмосковного Егорьевска

Пациентка московской клиники пластической хирургии скончалась после липосакции

В Москве пациентка частной клиники пластической хирургии скончалась после операции по липосакции (удаление лишнего жира). Погибшей оказалась 45-летняя жительница подмосковного Егорьевска.

«Московский комсомолец» сообщает, что жительница Подмосковья после рождения второго ребенка не могла похудеть, поэтому решилась на операцию по удалению жировых складок на животе.

6 октября женщина обратилась в московскую клинику на улице Большая Молчанковка. После операции пациентку оставили в палате на ночь под наблюдением, а на утро ее состояние резко ухудшилось. Приборы показали нарушение сердечного ритма.

Врачи частной клиники стали проводить реанимационные мероприятия и пытались завести сердце пациентки с помощью дефибриллятора, однако у женщины оторвался тромб. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть пациентки.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия в клинике пластической хирургии.

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