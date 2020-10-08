Пациентка московской клиники пластической хирургии скончалась после липосакции
В Москве пациентка частной клиники пластической хирургии скончалась после операции по липосакции (удаление лишнего жира). Погибшей оказалась 45-летняя жительница подмосковного Егорьевска
В Москве пациентка частной клиники пластической хирургии скончалась после операции по липосакции (удаление лишнего жира). Погибшей оказалась 45-летняя жительница подмосковного Егорьевска.
«Московский комсомолец» сообщает, что жительница Подмосковья после рождения второго ребенка не могла похудеть, поэтому решилась на операцию по удалению жировых складок на животе.
6 октября женщина обратилась в московскую клинику на улице Большая Молчанковка. После операции пациентку оставили в палате на ночь под наблюдением, а на утро ее состояние резко ухудшилось. Приборы показали нарушение сердечного ритма.
Врачи частной клиники стали проводить реанимационные мероприятия и пытались завести сердце пациентки с помощью дефибриллятора, однако у женщины оторвался тромб. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть пациентки.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия в клинике пластической хирургии.