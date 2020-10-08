08 октября 2020, 16:07
Правительство обязало авиакомпании установить во всех самолетах камеры наблюдения
Правительство РФ обязало авиакомпании к 2023 году оснастить свои новые самолеты камерами наблюдения. С 2025 года камеры должны быть установлены на всех эксплуатируемых лайнерах
Правительство РФ обязало авиакомпании к 2023 году оснастить свои новые самолеты камерами наблюдения. С 2025 года камеры должны быть установлены на всех эксплуатируемых лайнерах.
Данное требование относится не только к российским авиакомпаниям, но и к иностранным, если те выполняют рейсы в Россию.
В кабмине отметили, что камеры в салонах самолетов должны обеспечивать «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в кабину», сообщает РБК.
В авиакомпаниях считают, что установка камер во всех самолетах приведет к росту затрат перевозчиков и, как следствие, к повышению стоимости билетов.