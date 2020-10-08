08 октября 2020, 15:33
Депутат Галина Хованская предложила отозвать законопроект о реновации жилого фонда
Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская предложила отозвать резонансный законопроект, который разрешает региональным и муниципальным властям принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья
Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская предложила отозвать резонансный законопроект, который разрешает региональным и муниципальным властям принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья.
Галина Хованская заявила, что в нынешнем виде законопроект о реновации жилого фонда не имеет права на существование.
Депутат обратила внимание на положения законопроекта, предусматривающие механизмы изъятия жилья у собственников, даже если оно не является аварийным. При этом аварийные дома не нуждаются в реновации.
Хованская добавила, что если проект данного закона разработан для нужд строительных компаний, то он должен быть представлен в другом виде, сообщает «Интерфакс».