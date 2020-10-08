Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк
Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк. Премию она получила за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее»
Нобелевскую премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк. Премию она получила за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».
Отметим, что поэты из США за последние 5 лет удостаиваются Нобелевской премии второй раз. В 2016 году лауреатом премии стал певец Боб Дилан.
В прошлом году премию по литературе получил австрийский писатель Петер Хандке «за влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта».