Специалист Минздрава призвал оградить детей от контактов с пожилыми людьми из-за коронавируса
Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко в качестве одной из мер по профилактике распространения коронавируса призвал оградить детей от контактов с пожилыми людьми
Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко в качестве одной из мер по профилактике распространения коронавируса призвал оградить детей от контактов с пожилыми людьми. Специалист отметил, что в последние две недели в России отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения COVID-19 среди детей.
«Постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых», - заявил Андрей Фисенко, слова которого приводит РИА Новости.
Также специалист рекомендовал россиянам воздержаться от посещения вместе с детьми общественных мест или больших скоплений людей, носить маски, следить, чтобы дети не трогали все подряд.
Напомним, что в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавируом мэр Сергей Собянин отправил школьников на двухнедельные каникулы, а пожилым гражданам рекомендовал соблюдать режим самоизоляции.